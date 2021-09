EUREX/Bund-Future dreht im Verlauf ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem etwas eicht schwächeren Start dreht der Bund-Future am Mittwoch im Verlauf leicht ins Plus. Der September-Kontrakt steigt um 11 Ticks auf 174,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,51 Prozent und das Tagestief bei 174,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 731 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert dagegen 3 Ticks auf 134,67 Prozent. Am Berichtstag ist der letzte Handelstag des September-Kontrakts. Der Wechsel auf den Dezember geht mit einem Abschlag von annähernd 300 Basispunkten einher.

Am technischen Bild ändert sich für die Charttechniker der Helaba dadurch aber nichts. Der Future neige unterhalb seiner unlängst unterschrittenen 55-Tage-Linie zur Schwäche, die im Dezember-Kontrakt bei 172,43 Prozent verlaufe. Zudem zeichneten die Indikatoren im Tageschart ein zumeist trübes Bild. Insofern dominiere die Gefahr von Kursverlusten, wobei eine erste Unterstützung bei 171,08 Prozent zu finden sei. Hier liege das 61,8%-Retracement des Aufwärtsimpulses von Ende Juni bis Anfang August.

September 08, 2021