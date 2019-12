EUREX/Bund-Future dreht im Verlauf ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf etwas höher. Der Datenkalender ist zum Start in die Woche vergleichsweise leer. Die wichtigen Termine der Woche sind die Zinsentscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch und der EZB am Donnerstag.

Die Zinsstrategen der DZ Bank erwarten vom Treffen des FOMC keine Änderung der Fed Funds Rate. Einen Tag später entscheidet der EZB-Rat zum ersten Mal unter der Ägide von Christine Lagardes über den geldpolitischen Stimulus in der Eurozone . Angesichts der Tatsache, dass die Notenbank durch ihr jüngstes Massnahmenpaket Unsicherheiten über die mittelfristige Geldpolitik beseitigt hat, geht die DZ Bank davon aus, dass auch hier keine Änderungen der Geldpolitik zu erwarten sind.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 15 Ticks auf 172,25 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,26 Prozent und das Tagestief bei 172,02 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.838 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 134,12 Prozent.

