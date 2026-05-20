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20.05.2026 08:56:39

EUREX/Bund-Future auf niedrigem Niveau stabil

DOW JONES--Nach den jüngsten Rücksetzern zeigt sich der Bund-Future am Mittwoch im Verlauf leicht höher. Der Juni-Kontrakt steigt um 17 Ticks auf 124,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,15 Prozent und das -tief bei 123,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 51.038 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 12 Ticks auf 114,87 Prozent.

Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im April gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent gestiegen und lagen damit im Rahmen der Erwartungen. Nicht überraschend ist der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat vor allem auf gestiegene Preise von Vorleistungsgütern zurückzuführen.

Derweil hat sich die britische Inflation im April stärker als erwartet abgeschwächt. Die Inflation ist im April auf eine Jahresrate von 2,8 Prozent gefallen nach 3,3 Prozent im März. Dies spiegelt die Massnahmen der Regierung zur Senkung der Energierechnungen der Haushalte wider. Dies dürfte etwas Druck von der Bank of England nehmen, so ein Marktteilnehmer.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 02:57 ET (06:57 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

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Finanzielle Bildung vorantreiben

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’930.44 19.47 S4BB8U
Short 14’215.20 13.65 BRWSBU
Short 14’726.34 8.92 SNHBVU
SMI-Kurs: 13’364.80 19.05.2026 17:31:59
Long 12’849.81 19.91 SDFBZU
Long 12’545.52 13.79 SW7BAU
Long 12’008.15 8.83 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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