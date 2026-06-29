EUREX/25.000er-Marke für DAX-Future aktuell zu hoch

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf nach oben. Der Bewegung fehlt allerdings bisher das Momentum, auch das Volumen lässt zu wünschen übrig. Mit dem nahen Halbjahresultimo könnte es nochmals spannend werden. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 88 auf 24.926 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.945 und das -tief bei 24.851 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 550 Kontrakte.

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June 29, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)