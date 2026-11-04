Eureka Forbes: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Eureka Forbes hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.81 INR. Im Vorjahresviertel waren 3.23 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.88 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.72 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch