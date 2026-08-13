Eureka Forbes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Eureka Forbes äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 2.93 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eureka Forbes 1.99 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 7.00 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.08 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1.98 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 6.91 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch