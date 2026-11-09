EURASIA TRAVEL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EURASIA TRAVEL hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 4.77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EURASIA TRAVEL noch ein Gewinn pro Aktie von 15.51 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.63 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.36 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

EURASIA TRAVEL vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 12.570 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 30.87 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5.73 Milliarden JPY – ein Plus von 19.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem EURASIA TRAVEL 4.79 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch