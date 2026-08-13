Eupraxia Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eupraxia Pharmaceuticals äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.32 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.360 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch