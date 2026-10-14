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EUHA 2026: Sonova unterstreicht Innovationsführerschaft mit neuen KI-Anwendungsfeldern über Hörgeräte hinaus



14.10.2026 / 07:00 CET/CEST



Medien- und Investorenmitteilung Stäfa (Schweiz), 14. Oktober 2026 – Die Sonova Holding AG (SWX: SOON), führender Anbieter innovativer Hörlösungen, erweitert ihr Portfolio mit einer Reihe neuer Innovationen. Das neue Roger On Sphere™ Remote-Mikrofon macht die proprietäre Echtzeit-KI-Technologie erstmals über Hörgeräte hinaus nutzbar. Gleichzeitig bringen die neuen Integro™ Soundprozessoren von Advanced Bionics die Hörleistung und Konnektivität der Phonak Technologie zu Menschen mit Cochlea-Implantaten. Damit kommt die Sonova Technologie in weiteren Bereichen der Hörversorgung zum Einsatz. Gemeinsam mit dem kürzlich lancierten Phonak EON Hörgerät – der dritten Generation proprietärer Echtzeit-KI-Hörtechnologie von Sonova – zeigen die neuen Lösungen, wie Sonova ihre gemeinsame Technologiebasis für konkrete Fortschritte bei Hörgeräten, drahtlosen Kommunikationslösungen und Cochlea-Implantaten nutzt. Alle Innovationen werden am bevorstehenden 70. Internationalen Hörakustiker-Kongress (EUHA) in Hannover präsentiert. «Innovation ist ein Grundpfeiler unserer Strategie, und Ausgangspunkt sind stets die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer», sagt Anders Rosengren, Chief R&D Officer bei Sonova. «Menschen wollen Sprache auch in anspruchsvollen Situationen klar verstehen. Gleichzeitig erwarten sie Hörlösungen, die sich nahtlos in ihren Alltag einfügen. Deshalb entwickeln wir alle Komponenten unserer Hörlösungen als integriertes System und stimmen Hörleistung, Baugrösse, Energieversorgung, Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit sorgfältig aufeinander ab. EON, Roger On Sphere und Integro zeigen, wie wir unsere neueste Technologie auf unterschiedliche Produkte und Hörsituationen übertragen und damit mehr Menschen zugänglich machen können.» Roger On Sphere Remote Mikrofon erschliesst Echtzeit-KI für weitere Nutzergruppen

Roger On Sphere ist das weltweit erste Remote-Mikrofon, das Sprache mithilfe von KI in Echtzeit von Störgeräuschen trennt. Es kombiniert die bewährte Roger Technologie mit den umfassenden KI-Fähigkeiten von Phonak, darunter ein speziell entwickelter KI-Chip. So wird Sprache auch bei Störgeräuschen und über grössere Distanzen klarer übertragen1 – direkt von der sprechenden Person an das Hörsystem. Mit Roger On Sphere steht die Echtzeit-KI-Technologie nun nahezu allen Nutzerinnen und Nutzern von Phonak und Advanced Bionics zur Verfügung – ohne zusätzliche externe Empfänger. Advanced Bionics lanciert neue Integro CI-Soundprozessoren mit richtungsweisender Klang-Lokalisierung

Integro CI ist die neue Generation von Cochlea-Implantat-Soundprozessoren von Advanced Bionics. Sie verbindet die Cochlea-Implantat-Expertise von Advanced Bionics mit KI-gestützter Hörleistung und Konnektivität auf Basis der Phonak Technologie. Das Ergebnis ist ein vollständig integriertes binaurales Hörsystem, das besseres Hören in Alltagssituationen ermöglicht. Zum Portfolio gehören die Soundprozessoren Naída™ CI Integro für Erwachsene und Sky CI™ Integro für Kinder sowie die Anpasssoftware Target CI 1.6. Die SoundFinder™ Technologie adressiert ein bislang ungedecktes Bedürfnis von Menschen mit Cochlea-Implantaten: Geräusche zu hören bedeutet nicht automatisch, ihre Richtung bestimmen zu können. Als erste und einzige Technologie ihrer Art bewahrt SoundFinder Richtungsinformationen über zwei Geräte hinweg. So unterstützt sie kompatible bimodale und bilaterale Nutzerinnen und Nutzer dabei, Geräuschquellen zu lokalisieren. Die Technologie wurde entwickelt, um die räumliche Wahrnehmung und die Sicherheit zu verbessern und Gespräche in komplexen Hörsituationen zu erleichtern.2–5 Die KI-gestützte SmartSpeech Technology passt die Signalverarbeitung automatisch an wechselnde Hörumgebungen an. Dank erweiterter universeller Bluetooth® Konnektivität lassen sich gleichzeitig bis zu acht Geräte koppeln. RogerDirect™ ermöglicht ohne zusätzliche Hardware eine direkte Verbindung zu kompatiblen drahtlosen Roger Mikrofonen, einschliesslich des neuen Roger On Sphere, und bietet Zugang zu exklusiven erweiterten Funktionen. Roger On Sphere ist ab Mitte November 2026 erhältlich. Integro hat die TÜV-Zulassung erhalten und wird zunächst in wichtigen europäischen Märkten eingeführt. Die Einführung in weiteren Märkten erfolgt vorbehaltlich der jeweiligen lokalen regulatorischen Zulassungen. Der Innovationsansatz von Sonova

Sonova entwickelt die zentralen Bausteine ihrer Technologie selbst und führt Kompetenzen in Audiologie, KI, Chipdesign, Software und Hardware in einem integrierten System zusammen. Diese gemeinsame Technologiebasis ermöglicht es, Innovationen über verschiedene Bereiche hinweg einzusetzen – von Hörgeräten über Cochlea-Implantate bis hin zu drahtlosen Kommunikationslösungen. Dabei verfolgt Sonova das Ziel, Innovationen für mehr Menschen nutzbar zu machen. Die Lösungen orientieren sich an konkreten Hörbedürfnissen und berücksichtigen zugleich die Faktoren, die für eine langfristige Nutzung entscheidend sind: gutes Sprachverstehen, personalisierte Leistung, ansprechendes Design, intuitive Bedienung und nahtlose Konnektivität. Roger On Sphere und Integro zeigen, wie Sonova neueste Technologie auf weitere Hörsituationen und unterschiedliche Hörlösungen überträgt. Dieser Innovationsansatz findet auch externe Anerkennung: Im Ranking «Switzerland’s Top Innovative Companies 2027» von BILANZ und PME, das in Zusammenarbeit mit Statista erstellt wurde, belegt Sonova den ersten Platz unter den Schweizer Grossunternehmen. Bewertet wurden Innovationen bei Produkten, Prozessen und Unternehmenskultur. Besonders hervorgehoben wurden die Echtzeit-KI-Hörtechnologie von Sonova und das Phonak EON Portfolio. Weitere Informationen zu Roger On Sphere von Phonak und Integro von Advanced Bionics finden Sie in den jeweiligen Medienmitteilungen unter: www.sonova.com/news/ Sonova veranstaltet am 14. Oktober 2026 um 11.00 Uhr MESZ am EUHA-Kongress ein Medienbriefing. Investoren und Analysten erhalten am selben Tag im Rahmen einer Präsentation weitere Informationen; die Folien sind ab 13.15 Uhr MESZ unter www.sonova.com/de/investorenpraesentationen/ verfügbar. Markenhinweis

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch Sonova AG erfolgt unter Lizenz. Referenzen

1 Roh M, Gigandet X, & Sans M (2026). Expand your world, with Roger On Sphere. Phonak Insight.

2 Bergen G, Stevens MR, Burns ER. Falls and fall injuries among adults aged =65 years — United States, 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65(37):993-998.

3 Avci NB, Betual CC. Does hearing impairment impact spatial orientation, navigation, and rotational abilities? Ann Otol Rhinol Laryngol. 2024;133.

4 Kolasa S, Magnussen LH, Nilsen RM, Wilhelmsen KT, Goplen FK, Nordahl SHG, et al. Walking and balance in older adults with age-related hearing loss: a cross-sectional study of cases and matched controls. Gait Posture. 2024;112:264-270.

5 Ernst A, Anton K, Brendel M, Battmer RD. Benefit of directional microphones for unilateral, bilateral, and bimodal cochlear implant users. Cochlear Implants Int. 2019;20(3):147-157.

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Kontakte: Investor Relations Peter Dickson +41 58 928 28 20 Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44 ir@sonova.com Media Relations Willy-Andreas Heckmann +41 58 928 28 13 mediarelations@sonova.com Über Sonova

Sonova ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören. Mit seiner technologischen Führungsstärke, audiologischen Expertise und starken lokalen Präsenz betreut das Unternehmen eine wachsende Zahl von Menschen mit Hörminderung in mehr als 100 Ländern. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz.

Als vertikal integriertes Unternehmen über die Geschäftsbereiche Wholesale, Retail und Cochlea Implantate hinweg ist Sonova mit den Marken Phonak, Unitron, AudioNova und Advanced Bionics sowie mit etablierten regionalen Marken am Markt vertreten. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 546 Mio. Die rund 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision – eine Welt zu schaffen, in der jeder in den Genuss des Hörens kommt. Sonova engagiert sich seit Langem für Innovation und wurde 2025 von der Zeitschrift Fortune auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt – aus einer Auswahl von 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com. Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Einschätzungen und Annahmen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und die Geschäftsentwicklung. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Wechselkurse, gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Wettbewerbern und andere Faktoren ausserhalb der Kontrolle von Sonova. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten verwirklichen oder sollten sich zugrunde liegende Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe, und Sonova übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, ausser soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valorennummer: 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Wertpapiere von Sonova wurden und werden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der «U.S. Securities Act») oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur im Rahmen einer Ausnahme von den Registrierungspflichten nach dem U.S. Securities Act und unter Einhaltung der anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetze angeboten oder verkauft werden; ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika dürfen sie Nicht-U.S.-Personen in Übereinstimmung mit Regulation S des U.S. Securities Act angeboten oder verkauft werden.

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