Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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14.10.2026 07:00:13
EUHA 2026: Sonova unterstreicht Innovationsführerschaft mit neuen KI-Anwendungsfeldern über Hörgeräte hinaus
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Sonova Holding AG
/ Schlagwort(e): Konferenz/Produkteinführung
Medien- und Investorenmitteilung
Stäfa (Schweiz), 14. Oktober 2026 – Die Sonova Holding AG (SWX: SOON), führender Anbieter innovativer Hörlösungen, erweitert ihr Portfolio mit einer Reihe neuer Innovationen. Das neue Roger On Sphere™ Remote-Mikrofon macht die proprietäre Echtzeit-KI-Technologie erstmals über Hörgeräte hinaus nutzbar. Gleichzeitig bringen die neuen Integro™ Soundprozessoren von Advanced Bionics die Hörleistung und Konnektivität der Phonak Technologie zu Menschen mit Cochlea-Implantaten. Damit kommt die Sonova Technologie in weiteren Bereichen der Hörversorgung zum Einsatz. Gemeinsam mit dem kürzlich lancierten Phonak EON Hörgerät – der dritten Generation proprietärer Echtzeit-KI-Hörtechnologie von Sonova – zeigen die neuen Lösungen, wie Sonova ihre gemeinsame Technologiebasis für konkrete Fortschritte bei Hörgeräten, drahtlosen Kommunikationslösungen und Cochlea-Implantaten nutzt. Alle Innovationen werden am bevorstehenden 70. Internationalen Hörakustiker-Kongress (EUHA) in Hannover präsentiert.
«Innovation ist ein Grundpfeiler unserer Strategie, und Ausgangspunkt sind stets die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer», sagt Anders Rosengren, Chief R&D Officer bei Sonova. «Menschen wollen Sprache auch in anspruchsvollen Situationen klar verstehen. Gleichzeitig erwarten sie Hörlösungen, die sich nahtlos in ihren Alltag einfügen. Deshalb entwickeln wir alle Komponenten unserer Hörlösungen als integriertes System und stimmen Hörleistung, Baugrösse, Energieversorgung, Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit sorgfältig aufeinander ab. EON, Roger On Sphere und Integro zeigen, wie wir unsere neueste Technologie auf unterschiedliche Produkte und Hörsituationen übertragen und damit mehr Menschen zugänglich machen können.»
Roger On Sphere Remote Mikrofon erschliesst Echtzeit-KI für weitere Nutzergruppen
Advanced Bionics lanciert neue Integro CI-Soundprozessoren mit richtungsweisender Klang-Lokalisierung
Roger On Sphere ist ab Mitte November 2026 erhältlich. Integro hat die TÜV-Zulassung erhalten und wird zunächst in wichtigen europäischen Märkten eingeführt. Die Einführung in weiteren Märkten erfolgt vorbehaltlich der jeweiligen lokalen regulatorischen Zulassungen.
Der Innovationsansatz von Sonova
Dieser Innovationsansatz findet auch externe Anerkennung: Im Ranking «Switzerland’s Top Innovative Companies 2027» von BILANZ und PME, das in Zusammenarbeit mit Statista erstellt wurde, belegt Sonova den ersten Platz unter den Schweizer Grossunternehmen. Bewertet wurden Innovationen bei Produkten, Prozessen und Unternehmenskultur. Besonders hervorgehoben wurden die Echtzeit-KI-Hörtechnologie von Sonova und das Phonak EON Portfolio.
Weitere Informationen zu Roger On Sphere von Phonak und Integro von Advanced Bionics finden Sie in den jeweiligen Medienmitteilungen unter: www.sonova.com/news/
Sonova veranstaltet am 14. Oktober 2026 um 11.00 Uhr MESZ am EUHA-Kongress ein Medienbriefing. Investoren und Analysten erhalten am selben Tag im Rahmen einer Präsentation weitere Informationen; die Folien sind ab 13.15 Uhr MESZ unter www.sonova.com/de/investorenpraesentationen/ verfügbar.
Markenhinweis
Referenzen
– Ende –
Über Sonova
Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 546 Mio. Die rund 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision – eine Welt zu schaffen, in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.
Sonova engagiert sich seit Langem für Innovation und wurde 2025 von der Zeitschrift Fortune auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt – aus einer Auswahl von 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen.
Haftungsausschluss
Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valorennummer: 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Wertpapiere von Sonova wurden und werden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der «U.S. Securities Act») oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur im Rahmen einer Ausnahme von den Registrierungspflichten nach dem U.S. Securities Act und unter Einhaltung der anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetze angeboten oder verkauft werden; ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika dürfen sie Nicht-U.S.-Personen in Übereinstimmung mit Regulation S des U.S. Securities Act angeboten oder verkauft werden.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sonova Holding AG
|Laubisrütistrasse 28
|8712 Stäfa
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 928 33 33
|E-Mail:
|ir@sonova.com
|Internet:
|www.sonova.com
|ISIN:
|CH0012549785
|Valorennummer:
|12549785
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2415324
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2415324 14.10.2026 CET/CEST
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