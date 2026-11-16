euglena legte Quartalsergebnis vor

euglena hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat euglena 13.46 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch