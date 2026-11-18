EUGENE INVESTMENT SECURITIES hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 171.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 198.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 199.55 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EUGENE INVESTMENT SECURITIES 158.90 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch