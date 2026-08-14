Eucatex präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eucatex präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.86 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eucatex 0.950 BRL je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Eucatex mit einem Umsatz von insgesamt 806.1 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784.1 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 2.81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch