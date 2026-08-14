EUCATEX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EUCATEX hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.78 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EUCATEX ein EPS von 0.860 BRL je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 806.1 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 784.1 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch