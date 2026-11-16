EUCALIA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EUCALIA veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

EUCALIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.08 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23.77 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat EUCALIA mit einem Umsatz von insgesamt 7.54 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20.82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch