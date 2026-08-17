EUCALIA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EUCALIA äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 3.34 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EUCALIA noch ein Gewinn pro Aktie von 11.58 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat EUCALIA im vergangenen Quartal 7.19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EUCALIA 5.84 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch