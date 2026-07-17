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17.07.2026 18:09:42
EU will mit Bankenreformen Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit stärken
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die Europäische Kommission will die Bankenregulierung der EU überarbeiten, um die europäische Wirtschaft anzukurbeln und den Banken zu helfen, mit anderen Banken im Ausland zu konkurrieren.
"Banken müssen in der Lage sein, Europas Wirtschaft uneingeschränkt zu unterstützen und in einem zunehmend anspruchsvollen globalen Umfeld zu konkurrieren", sagte Maria Luis Albuquerque, die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, zu Journalisten.
Im Zuge dieses Schrittes will die Kommission Massnahmen vorlegen, die es grenzüberschreitend tätigen Bankengruppen ermöglichen, Kapital und Liquidität in der Europäischen Union effizienter zu nutzen. Zudem sollen die Anwendung internationaler Standards durch die Behörden überprüft, Aufsichts- und Corporate-Governance-Regeln potenziell überarbeitet und die Vorschriften für Banken in der EU vereinfacht werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/ros
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July 17, 2026 12:10 ET (16:10 GMT)
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