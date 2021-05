EU-Vertrag mit AstraZeneca wird nicht verlängert

Das sagte der Franzose am Sonntag im Radiosender France Inter.

"Wir haben die Bestellung nicht über den Monat Juni hinaus erneuert", sagte er auf eine Frage zu AstraZeneca. "Wir werden sehen. Wir schauen, was passiert." Breton äusserte sich jedoch positiv zur Qualität des Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers. "Das ist ein guter Impfstoff", sagte er. In Frankreich gibt es in der Bevölkerung Vorbehalte gegen den Impfstoff.

Die EU-Kommission hatte erst am Samstag mitgeteilt, dass bis 2023 bis zu 1,8 Milliarden weitere Impfdosen von Pfizer/BioNTech gekauft werden sollen.

PARIS/BRÜSSEL (awp international)