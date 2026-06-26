Sanofi Aktie 1447201 / US80105N1054
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26.06.2026 12:59:47
EU untersucht Sanofi wegen Vermarktung von Grippeimpfstoff
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Sanofi ist wegen einer Marketingkampagne für einen Grippeimpfstoff ins Visier der EU-Kartellwächter geraten. Die EU-Kommission hat eine Kartelluntersuchung eingeleitet. Sie befürchtet, dass Sanofis Kampagne für den Impfstoff Efluelda eine wettbewerbswidrige Herabsetzung der Konkurrenz darstellt. Der Konkurrenzimpfstoff von CSL Seqirus sei als dem eigenen unterlegen dargestellt worden.
Sanofi zeigte sich in einer Stellungnahme zuversichtlich, dass es in voller Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften, einschliesslich der Wettbewerbsregeln, gehandelt habe und weiterhin handele. "Das Unternehmen nimmt diese Angelegenheiten ernst und kooperiert während des gesamten Prozesses uneingeschränkt mit der Europäischen Kommission."
Vertreter der Kommission hatten im September vergangenen Jahres Geschäftsräume von Sanofi durchsucht.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/hab
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