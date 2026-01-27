|
EU und Indien schliessen Freihandelsabkommen
Von Kimberley Kao
DOW JONES--Indien und die Europäische Union haben ein Freihandelsabkommen abgeschlossen, das etwa ein Drittel des weltweiten Handels ausmacht. "Zwischen Indien und der Europäischen Union wurde ein bedeutendes Abkommen unterzeichnet, das weltweit als 'Mutter aller Abkommen' bezeichnet wird", hiess es in einer Regierungserklärung unter Berufung auf Indiens Premierminister Narendra Modi. Das Abkommen repräsentiere fast 25 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts und etwa ein Drittel des weltweiten Handels, erklärte Modi.
Der Pakt werde die Produktion in Indien ankurbeln, was der Textil-, Schmuck- und Schuhindustrie zugutekomme, und den Dienstleistungssektor erweitern, fügte er hinzu. Die EU ist einer der grössten Handelspartner Indiens. Im Jahr 2024 belief sich der Warenhandel zwischen der EU und Indien auf über 120 Milliarden Euro.
