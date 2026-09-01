Transition Aktie 129473652 / FR001400JWR8
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01.09.2026 23:00:00
EU Struggles to Curb Energy Transition Dependence on China
TransitionIn recent years, the European Union has replaced one critical energy and security vulnerability with another heavy dependence for its green energy ambitions. As the EU has moved to phase out Russian energy imports and reduce the overall dependence on oil and gas, it has rolled out massive renewable energy capacity. But the clean energy transition has become dependent on another global power, which could undermine Europe’s energy security—China. China Dependence For its renewable energy buildout, the EU has relied on imports of…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!