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20.11.2026 16:44:40
EU-Ratspräsident offen für "engstmögliche Beziehung" mit Grossbritannien
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die EU ist offen für eine engere Beziehung mit Grossbritannien. "Wir bleiben offen für die engstmögliche Beziehung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich", sagte EU-Ratspräsident Antonio Costa am Freitag in Brüssel.
Der britische Premierminister Andy Burnham hielt sich für ein Gipfeltreffen zwischen Grossbritannien und der EU in der belgischen Hauptstadt auf. Ziel des Treffens war es, Vereinbarungen zu Themen wie Jugendmobilität und Lebensmittelexporten zu treffen.
Costa sagte, Europa werde jede Entscheidung Grossbritanniens über dessen künftige Beziehungen zur Staatengemeinschaft respektieren. "Europa braucht Einigkeit", sagte er. Er fügte hinzu, die Europäische Union werde stets eine enge Zusammenarbeit mit Grossbritannien anstreben.
Grossbritannien und die EU haben in drei zentralen Bereichen Vereinbarungen getroffen. Dazu gehört die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme der EU und Grossbritanniens. Zudem wurde ein Visa-Programm vereinbart. Dieses würde jungen Menschen mehr Flexibilität bieten, auf beiden Seiten des Ärmelkanals zu leben und zu arbeiten. Darüber hinaus sollen die Reibungen im Grenzverkehr für Lebensmittel und tierische Produkte verringert werden.
"Dies ist ein guter Tag für Grossbritannien, und dies ist ein guter Tag für Europa", sagte Burnham vor Reportern. Er fügte hinzu, das Abkommen gehe direkt auf die grössten Sorgen der Öffentlichkeit wie Lebensmittelpreise ein.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.co
DJG/DJN/mgo/kla
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