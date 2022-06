EU-Perspektive für Ukraine - Sjewjerodonezk droht Einkesselung

(Zusammenfassung)

KIEW/MOSKAU (awp international) - Während die Ukraine in schnellen Schritten in die EU strebt, drosselt Russland weiter seine Gaslieferungen in europäische Länder. Die EU-Kommission sprach sich am Freitag dafür aus, die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. "Die Ukraine verdient eine europäische Perspektive", sagte EU-Kommissionschefin Ursula in Brüssel. Aus Moskau hiess es, diese Entwicklung erfordere Russlands erhöhte Aufmerksamkeit.

Derweil drosselte der russische Energiekonzern Gazprom die Lieferung von Gas nach Italien. Die Bundesnetzagentur bezeichnete die Lage der Gasversorgung in Deutschland als "angespannt".

An der Front im Osten der Ukraine versucht Russland nach Erkenntnissen des britischen Geheimdienstes, einen Ring um die Stadt Sjewjerodonezk zu schliessen. In dem dortigen Chemiewerk Azot sollen noch ukrainische Soldaten und Hunderte Zivilisten ausharren. Doch inzwischen gilt der Industriekomplex als komplett zerstört.

Russisches Schiff im Schwarzen Meer beschossen

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben im Schwarzen Meer ein russisches Schiff mit Raketen angegriffen und schwer beschädigt. Das 2017 in Dienst genommene Schiff habe Munition, Waffen und Soldaten zur seit Ende Februar von Russland besetzten Schlangeninsel bringen sollen, teilte die ukrainische Marine in sozialen Netzwerken mit. Eine Bestätigung der russischen Flotte lag zunächst nicht vor.

Schwierige Lage in Sjewjerodonezk

Der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk droht laut britischen Geheimdienstexperten weiterhin eine Einkreisung. Die russischen Truppen hätten ihre Bemühungen fortgesetzt, den Ring um die strategisch wichtige Stadt von Süden zu schliessen. "In den vergangenen 24 Stunden haben russische Kräfte wahrscheinlich weiterhin versucht, auf der Popasna-Achse die Oberhand zu bekommen, von der sie den Kessel von Sjewjerodonezk vom Süden her einkreisen wollen", hiess es in dem täglichen Update zum Ukraine-Krieg auf der Webseite des britischen Verteidigungsministeriums.

Nach ukrainischen Angaben ist die Chemiefabrik, wo noch Soldaten und Hunderte Zivilisten ausharren sollen, durch russischen Artillerie- und Raketenbeschuss fast vollständig zerstört. "Es gibt insgesamt auf dem Territorium des Chemiegiganten keine erhalten gebliebenen Verwaltungsgebäude mehr", schrieb der Militärgouverneur der ostukrainischen Region Luhansk, Serhij Hajdaj, auf Telegram.

Angespannte Versorgungslage mit Gas in Deutschland

Erstmals seit Ende März bezeichnete die Bundesnetzagentur die Situation der Gasversorgung in Deutschland als "angespannt". Sie sei "im Moment aber stabil", schrieb die Behörde in einem täglich erscheinenden Bericht. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet. Zuvor hatte der russische Energieriese Gazprom die maximalen Liefermengen für russisches Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 drastisch reduziert. Begründet hatte dies Gazprom mit Verzögerungen bei der Reparatur von Verdichterturbinen. "Von dieser Reduktion ist seit Mitte der Woche auch die Weitergabe von Gas in andere europäische Länder wie zum Beispiel Frankreich, Österreich und Tschechien betroffen", berichtete die Behörde.

Frankreich hingegen hat sich von russischen Gaslieferungen über eine Pipeline aus Deutschland komplett losgesagt. Die Gasversorgung werde dadurch nicht beeinträchtigt, und das Auffüllen der Speicher für den Winter gehe weiter, teilte der Gasnetzbetreiber GRTgaz mit. Selbst wenn Russland den Gashahn vollständig zudrehe, drohten in einem normalen Winter keine Probleme in Frankreich. Für Frankreich spielt Erdgas aus Russland eine untergeordnete Rolle. Ausser per Pipeline wird russisches Erdgas auch per Schiff eingeführt.

EU-Kommission für Kandidatenstatus der Ukraine

"Die Ukrainer sind bereit, für die europäische Perspektive zu sterben", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Sie stellte eine Empfehlung an die 27 EU-Mitgliedstaaten zur der Frage vor, ob und wie schnell die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten soll. "Die Ukraine verdient eine europäische Perspektive", sagte von der Leyen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte erfreut. "Das ist der erste Schritt zur Mitgliedschaft in der EU", schrieb er bei Twitter. Russland dagegen reagierte reserviert. Es handele sich hier nicht um eine militärpolitische Ebene, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Trotzdem erfordere diese Entwicklung Russlands erhöhte Aufmerksamkeit, weil man über die "Stärkung der Verteidigungskomponente der Europäischen Union" Bescheid wisse.

Einer neuen Umfrage zufolge sind mehr als die Hälfte der wahlberechtigten Bundesbürger für die Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union innerhalb der nächsten Jahre. Im ZDF-"Politbarometer" sprachen sich 60 Prozent der Befragten dafür aus. Annähernd ein Drittel (31 Prozent) lehnte es ab.

Putin: "Wirtschaftlicher Blitzkrieg" des Westens gescheitert

Nach Ansicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin haben die westlichen Sanktionen gegen sein Land ihre Wirkung verfehlt. "Der wirtschaftliche Blitzkrieg hatte von Anfang an keine Chancen auf Erfolg", sagte Putin beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Die Sanktionen, die westliche Staaten als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine verhängt haben, bezeichnete er als "wahnsinnig" und "gedankenlos". Die Strafmassnahmen träfen die EU ebenfalls hart. Er bezifferte den Schaden für Europa mit 400 Milliarden Dollar.

Eurovision Song Contest nicht in der Ukraine

Der nächste Eurovision Song Contest (ESC) findet wegen des russischen Angriffskriegs nicht beim diesjährigen Sieger Ukraine statt. Stattdessen wolle man Gespräche mit der BBC führen, ob der ESC 2023 in Grossbritannien ausgerichtet werden könne, teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) in Genf mit. Die ukrainische Band Kalush Orchestra hatte Mitte Mai mit dem Hiphop-Lied "Stefania" den 66. ESC in Turin gewonnen. Damit wäre die Ukraine der ESC-Tradition zufolge als Gastgeber des Wettbewerbs im Folgejahr gesetzt gewesen./htz/DP/nas