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09.09.2026 13:33:44
EU legt Plan zur Unterstützung von Städten gegen Kurzzeitvermietungen vor
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die Europäische Union will nationalen und lokalen Behörden rechtliche Klarheit verschaffen, um die Kurzzeitvermietung von Immobilien einzudämmen. Beliebte Touristenstädte suchen nach Wegen, um die steigenden Wohnkosten in den Griff zu bekommen. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera teilte am Mittwoch mit, dass die 27 Mitgliedstaaten vor einer "schrecklichen Krise" stünden, die vielen Bürgern den Zugang zu Wohnraum verwehre.
Das sogenannte Gesetz über erschwinglichen Wohnraum schränkt Kurzzeitvermietungen zwar nicht selbst ein. Die Europäische Kommission - das ausführende Organ der Gemeinschaft - will jedoch einen Rahmen schaffen, den regionale Behörden zunächst nutzen können, um Gebiete zu bewerten, die durch touristische Vermietungen unter "Wohnungsnot" leiden, bevor sie angemessene Massnahmen zur Bewältigung des Problems ergreifen.
Die Europäer kämpfen seit Jahren in der gesamten EU mit steigenden Immobilienpreisen. Einige Einwohner in beliebten Touristen-Hotspots führen dies auf die rasant zunehmende Zahl von Wohnungen zurück, die auf Plattformen wie Airbnb in ihren Städten angeboten werden.
Einige Kommunen haben bereits Massnahmen ergriffen. In Barcelona, einer Stadt, die im vergangenen Jahr rund 16 Millionen Besucher anlockte, hat die Stadtverwaltung beschlossen, Kurzzeitvermietungen bis 2028 vollständig abzuschaffen.
"Mit dem Gesetz über erschwinglichen Wohnraum bieten wir den lokalen Behörden Rechtssicherheit und versetzen sie in die Lage, Massnahmen zu ergreifen und eines der grössten Probleme unserer Zeit anzugehen", sagte Ribera.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/apo
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