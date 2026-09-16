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16.09.2026 10:27:36

EU-Kommission will Social Media europaweit erst ab 13 Jahren

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STRASSBURG (awp international) - Die EU-Kommission will den Zugang zu sozialen Netzwerken für Kinder unter 13 Jahren in Deutschland und anderen Mitgliedsländern beschränken. "Keine sozialen Netzwerke unter dem Alter von 13 Jahren. Kein eigenes Nutzerkonto unter dem Alter von 15 Jahren", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen./wea/DP/stk

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