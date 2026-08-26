Sappi Aktie 853503 / ZAE000006284
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26.08.2026 11:10:00
EU-Kommission mit Bedenken gegen Papier-JV: UPM-Kymmene und Sappi-Aktien legen dennoch zu
Das geplante Gemeinschaftsunternehmen von UPM-Kymmene und Sappi stösst auf Widerstand aus Brüssel.
Die Kommission hat den Unternehmen nach eigenen Angaben eine Mitteilung über die Beschwerdepunkte zu dem geplanten Joint Venture übermittelt. Das Schreiben informiert sie über die Bedenken der EU und ermöglicht es dem finnischen Papierhersteller UPM und seinem südafrikanischen Wettbewerber Sappi, darauf zu antworten, die Verfahrensakte der EU-Kommission einzusehen und eine mündliche Anhörung zu beantragen.
"Die Kommission befürchtet, dass das Joint Venture zwischen UPM und Sappi eine Marktmacht erlangen würde, die es ihm ermöglichen würde, zum Nachteil seiner Kunden die Preise zu erhöhen und die Qualität für gestrichenes holzhaltiges Papier, eine Art Zeitschriftenpapier, sowie für gestrichenes holzfreies Papier zu senken", hiess es in einer Erklärung.
UPM-Kymmene und Sappi hatten das paritätische Joint Venture im Dezember angekündigt, das als unabhängiges Unternehmen agieren soll. Es wird mit rund 1,4 Milliarden Euro bewertet, einschliesslich Schulden, aber ohne erwartete Synergien.
Die UPM-Kymmene-Aktie notiert am Mittwoch in Helsinki zeitweise 0,25 Prozent höher bei 23,85 Euro. Die Sappi-Aktie gewinnt in Südafrika zeitweise 2,05 Prozent auf 1,492 Südafrikanische Rand.
DJG/mgo/uxd
Dow Jones Newswires
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