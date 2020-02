EU-Kommission lässt Augenmedikament Beovu von Novartis zu

Von Carlo Martuscelli

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat das Augenmedikament Beovu von Novartis zur Behandlung von feuchter altersabhängiger Makuladegeneration zugelassen. Die Behandlung der chronischen Augenerkrankung, die die Sehkraft zerstören kann, hatte im Oktober bereits grünes Licht von der US-Gesundheitsbehörde erhalten.

Der Schweizer Pharmakonzern wies für das vierte Quartal einen Umsatz von 35 Millionen US-Dollar mit Beovu aus. Novartis strebt für das Medikament den Blockbuster-Status an, was bedeutet, dass das Medikament einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar erreichen wird. In Europa soll der Verkauf von Beovu im zweiten Quartal starten.

In klinischen Studien hatte Beovu keine schlechteren Ergebnisse bei der Verbesserung des Sehvermögens erzielt als das Konkurrenzprodukt Aflibercept von Regeneron Pharmaceuticals. Dieses auch als Eylea bekannte Medikament wird zurzeit in Europa hauptsächlich zur Behandlung von altersabhängiger Makuladegeneration eingesetzt.

Alle Medikamente haben gemeinsam, dass sie ins Auge gespritzt werden. Dass Beovu seltener verabreicht werden muss, sei ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber Konkurrenzproduktion, so Novartis.

