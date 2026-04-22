EU-Kommission gibt RTL grünes Licht für Übernahme von Sky Deutschland

DOW JONES--Die RTL Group hat grünes Licht aus Brüssel für die im Juni 2025 vereinbarte Übernahme von Sky Deutschland erhalten. Wie die EU-Kommission mitteilte, gibt sie die Übernahme des Pay-TV- und Streaming-Anbieters ohne Auflagen frei. Von der RTL Group hiess es, sie erwarte den Abschluss der Transaktion zum 1. Juni. Verkäufer ist der US-Konzern Comcast.

"Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein für die RTL Group dar und wird die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Medienunternehmen stärken", sagte RTL-Chef Thomas Rabe. "Die RTL Group ist überzeugt, dass inländische Zusammenschlüsse notwendig sind, um langfristig mit globalen Plattformen konkurrieren zu können."

Die Kommission ist nach eigenen Angaben zu dem Schluss gelangt, dass der Zusammenschluss keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) aufwirft. RTL habe aber Verpflichtungszusagen unterbreitet, um potenziellen Bedenken in Bezug auf die Werbemärkte auszuräumen.

RTL geht davon aus, innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion jährliche Synergien von 250 Millionen Euro zu erzielen, hauptsächlich durch Kostensynergien.

Die erste Nachbörsenreaktion der RTL-Aktie fällt positiv aus. Der Kurs zieht im Vergleich zum Xetra-Schluss auf Tradegate um gut 2 Prozent an.

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April 22, 2026 13:25 ET (17:25 GMT)