Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’902 0.2%  SPI 19’627 0.4%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’689 0.6%  Euro 0.9475 0.1%  EStoxx50 6’305 0.6%  Gold 4’308 1.1%  Bitcoin 63’273 0.7%  Dollar 0.8257 0.0%  Öl 105.0 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen
Moderate Gewinnmitnahme könnte Widerstandsfähigkeit des Portfolios verbessern
SFS-Aktie tiefer: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele
Schweizer Uhrenexporte im August weiter gestiegen - Swatch-Aktie dennoch tiefer
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Suche...

Snap Aktie 35612177 / US83304A1060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 11:21:36

EU-Kommission: Apps für Kinder müssen sicher sein

Snap
4.80 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

STRASSBURG (awp international) - Soziale Netzwerke, bestimmte Spieleplattformen sowie Anbieter von KI für Kinder und Jugendliche sollen nach Plänen der EU-Kommission künftig nachweisen müssen, dass sie sicher sind. "Vorher gibt es keinen Zugang zu den Minderjährigen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer Pressekonferenz in Strassburg.

Wer unter 18 ist und einen Account hat, muss dem Vorschlag der Behörde zufolge zum Beispiel künftig andere Nutzer einfach blockieren und stummschalten können. Zudem müssen Accounts von Minderjährigen standardmässig auf privat gestellt sein und der Zugriff auf Standortdaten, Kamera und Mikrofon deaktiviert sein. Auch eigene Livestreams sollen sie nicht starten dürfen.

Gegen Suchtgefahr

Die Onlinedienste sollen zudem nachweisen müssen, dass sie nicht so gestaltet sind, dass sie Kinder süchtig machen. Tabu sind ausserdem persönliche Empfehlungsfeeds, die Jugendliche in schädliche Inhalte ziehen, sowie die Möglichkeit, endlos zu Scrollen, ohne dass es technische Pausen gibt - etwa weil Daten nachgeladen werden müssen, bevor das nächste Video abgespielt wird.

Nur, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dürfen die Plattformen den Plänen zufolge Kinder und Jugendliche ihre Plattformen nutzen lassen. Zwischen 3 und 13 Jahren sollen Kinder weder eigene Accounts noch Geräte haben. Über Konten ihrer Eltern können sollen sie für maximal eine Stunde pro Tag kinderfreundliche Videoplattformen nutzen können.

Jugendliche ab 13 Jahren sollen zunächst nur eine Stunde am Tag von ihren Eltern eingerichtete und beaufsichtigte "Mini-Konten" nutzen dürfen. Eigene Nutzerkonten sollten grundsätzlich erst ab 15 Jahren möglich sein. Die Onlineanbieter müssen das Alter kontrollieren.

Konkrete Umsetzung noch unklar

Bevor neue Regeln in Kraft treten, müssen sich das EU-Parlament und die 27 EU-Mitgliedsländer mit dem Vorschlag befassen. Das könnte Monate oder sogar Jahre dauern./wea/DP/stk

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.04.25 Snap Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Öl- und Gassektor – Im Sog der Energiepreise/Avolta – Weiter im Seitwärtstrend
09:45 Marktüberblick: Dollar nach Zinsentscheidung im Aufwind
09:31 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
09:03 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Logo WHS Fed-Entscheidung LIVE: Zinserhöhung fast sicher – jetzt entscheidet Warsh über die Märkte
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Logitech International SA, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 17.78 SX7BOU
Short 14’828.92 13.60 S3PBUU
Short 15’362.46 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’901.96 17.09.2026 11:24:25
Long 13’388.43 19.81 SJBMDU
Long 13’075.68 13.73 S2B8UU
Long 12’525.70 8.95 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Führungsumbau
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Mittag zu
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Aktien New York: Ölpreisrückgang stützt die Kurse - US-Zinsentscheid bewegt kaum
Fed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag auf rotes Terrain
Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.