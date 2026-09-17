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17.09.2026 11:10:41
EU könnte Altersverifizierung für Social-Media-Konten vorschreiben
Von Edith Hancock
DOW JONES--Soziale Netzwerke könnten dazu verpflichtet werden, Altersverifizierungstools einzusetzen, um Jugendliche im Alter von unter 15 Jahren daran zu hindern, in der EU eigene Konten einzurichten. Dies ist Teil eines vorgeschlagenen Regelwerks, das den Zugang von Minderjährigen zu sozialen Medien einschränken soll.
Der sogenannte "Kids Act" der EU, der am Donnerstag formell vorgestellt wurde, würde Kindern unter 13 Jahren den Zugang zu sozialen Medien verbieten und ein EU-weites Mindestalter von 15 Jahren für Minderjährige festlegen, um eigene Konten zu eröffnen. Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren könnten über das Konto ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten eingeschränkte Konten einrichten.
Die Regeln würden zudem bestimmte Einschränkungen für eine breitere Palette von Online-Diensten jenseits typischer sozialer Netzwerke auferlegen, die Konten für Personen unter 18 Jahren anbieten, wie etwa Video-Sharing-Plattformen, Videospiele und KI-Begleiter, erklärte die Kommission am Donnerstag.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte in einer Stellungnahme, es liege an den Plattformen selbst, zu beweisen, dass sie von Grund auf für junge Menschen sicher seien. Das Gesetz muss noch vom Parlament und den Mitgliedstaaten verhandelt und verabschiedet werden, bevor es in Kraft treten kann.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2026 05:10 ET (09:10 GMT)
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