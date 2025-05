EU-Industriekommissar skizziert Plan zur Stärkung des Binnenmarktes

Von Edith Hancock

DOW JONES--Der Industriekommissar der Europäischen Union hat einen neuen Plan vorgestellt, der zum Ziel hat, Barrieren zwischen den Mitgliedsstaaten abzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu stärken, damit diese in Zeiten zunehmender wirtschaftlicher Spannungen mit den USA und China konkurrieren können.

"Heutzutage internationalisieren sich die Unternehmen, bevor sie sich europäisieren", sagte Stéphane Sejourne, Vizepräsident der Europäischen Kommission und zuständig für Industriepolitik, am Mittwoch vor Journalisten in Brüssel. "Unter den gegenwärtigen geopolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen ist dies nicht mehr möglich. Es muss andersherum sein", sagte er und fügte hinzu, dass die ersten Wirtschaftspartner der Europäer andere Europäer sein sollten.

Als Teil des Plans will die Kommission die zersplitterten Vorschriften der Mitgliedsstaaten zu Themen wie Verpackungen abbauen. Ausserdem will sie die Beschränkungen für die grenzüberschreitende Lieferung von Waren, die die Kosten für Konsumgüter in den verschiedenen Ländern in die Höhe treiben, angehen und ein neues Gesellschaftsrecht einführen, um die Vorschriften für Unternehmen zu harmonisieren, die in der gesamten EU tätig sind.

Die EU-Regulierungsbehörde will zudem ihr Regelwerk vereinfachen, um kleinen und mittelgrossen Unternehmen die Einhaltung der EU-Vorschriften zu erleichtern. Im Rahmen dieses Plans will sie es den Unternehmen ermöglichen, ihre Berichte über die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften digital statt auf Papier einzureichen, und den Unternehmen, die Batterien herstellen, mehr Zeit einräumen, um die strengen Vorschriften der EU zu erfüllen. Die Kommission hofft, die jährlichen Verwaltungskosten für die in der EU tätigen Unternehmen um rund 400 Millionen Euro zu senken.

Der Plan ist Teil des umfassenderen Vorstosses der EU zur Wiederbelebung ihres Binnenmarktes. Unternehmen bemängeln seit langem die mangelnde Kohärenz des Binnenmarktes mit unterschiedlichen nationalen Vorschriften und Regelungen.

