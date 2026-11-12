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12.11.2026 11:49:40
EU-Generalanwältin stellt aufgehobene Google-Strafe wieder zur Debatte - Alphabet-Aktie wenig bewegt
Google droht im Streit mit der EU um eine milliardenschwere Kartellstrafe ein Rückschlag.
Die Europäische Kommission hatte 2019 eine Geldstrafe von 1,49 Milliarden Euro gegen Google verhängt und erklärt, das Unternehmen habe seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschine und Werbevermittler missbraucht, indem es restriktive Bedingungen in Verträgen mit Websites von Drittanbietern durchsetzte.
Google legte später beim Gericht der Europäischen Union - dem zweithöchsten Gericht der EU - Rechtsmittel gegen die Strafe ein. Die Richter stellten sich weitgehend auf die Seite der Kommission, hoben das Bussgeld jedoch auf. Gegen diese Entscheidung wurde daraufhin vor Europäischen Gerichtshof (EuGH) Rechtsmittel eingelegt.
Kokott erklärte, das Gericht habe zu Unrecht angenommen, dass die Kommission es versäumt habe, verdrängende Effekte der mit der AdSense-Plattform von Google verbundenen Vertragsbedingungen nachzuweisen.Die Google-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 0,11 Prozent höher bei 290,96 US-Dollar.
Von Edith Hancock
DOW JONES
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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