EU genehmigt Hilfe des belgischen Staates für Lufthansa-Tochter Brussels Airlines

BRÜSSEL (AFP)--Die EU-Kommission hat die Hilfe des belgischen Staates für die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines in Höhe von 290 Millionen Euro genehmigt. Brussels Airlines spiele als Arbeitgeber und Garant für die Anbindung des Landes eine wichtige Rolle in Belgien, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Freitag in Brüssel. Die Fluggesellschaft habe aufgrund der Reisebeschränkungen, die Belgien und andere Länder zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus verhängen mussten, erhebliche Verluste erlitten.

Die Hilfe besteht zum grössten Teil aus einem Darlehen in Höhe von 287 Millionen Euro. Mit dem Unterstützungspaket führe Belgien der Airline die für die Bewältigung der derzeitigen Krise "dringend benötigte Liquidität" zu, erklärte Vestager. Dafür erhalte der Staat und damit die Steuerzahler aber eine hinreichende Vergütung. Zudem werde die Unterstützung mit Auflagen verknüpft sein, um Verfälschungen des Wettbewerbs zu begrenzen.

Brussels Airlines hatte im ersten Halbjahr einen Verlust von 182 Millionen Euro ausgewiesen. Die Fluggesellschaft hat einen Sparplan aufgelegt und will ein Viertel der Stellen streichen, etwa tausend Jobs.

August 21, 2020