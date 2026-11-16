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16.11.2026 11:46:39
EU genehmigt Commerzbank-Übernahme durch Unicredit
DOW JONES--Die EU hat grünes Licht für die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit gegeben. Wie die Europäische Kommission mitteilte, ist die geplante Übernahme nach der EU-Fusionskontrollverordnung "ohne Auflagen genehmigt" worden. Die EU-Kommission sei zu dem Schluss gekommen, dass das Vorhaben im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") "zu keinerlei wettbewerbsrechtlichen Bedenken" führe. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Kontrollübernahme bereits Mitte Oktober genehmigt.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 05:46 ET (10:46 GMT)
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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