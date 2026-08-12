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12.08.2026 04:23:08

EU führt Krisenmechanismus ein: Tiktok und Facebook sperren Inhalte von Ceuta-Schleusern

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Virale Videos, teils KI-generiert, sorgen im Juli für einen Massenansturm auf die Grenze der spanischen Exklave Ceuta. Nach Druck der EU-Kommission verstärken Facebook, Instagram und Tiktok den Kampf gegen Fake News, unter anderem mit Faktencheckern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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