Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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12.08.2026 04:23:08
EU führt Krisenmechanismus ein: Tiktok und Facebook sperren Inhalte von Ceuta-Schleusern
Meta PlatformsVirale Videos, teils KI-generiert, sorgen im Juli für einen Massenansturm auf die Grenze der spanischen Exklave Ceuta. Nach Druck der EU-Kommission verstärken Facebook, Instagram und Tiktok den Kampf gegen Fake News, unter anderem mit Faktencheckern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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