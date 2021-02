EU erlaubt Siemens Healthineers die Übernahme von Varian

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Healthineers ist bei der grössten Übernahme in der Firmengeschichte fast am Ziel. Die EU-Kommission gab dem Erlanger Medizintechnikkonzern am Freitag unter Auflagen grünes Licht für den Erwerb des Strahlentherapiespezialisten Varian.

Siemens Healthineers hatte im Januar Zugeständnisse angeboten, um die von Kunden und Konkurrenten gegenüber der EU geäusserten Bedenken auszuräumen. Die Geräte beider Unternehmen sollen danach auch künftig mit Software anderer Hersteller kombinierbar bleiben.

"Angesichts der Verpflichtungen zur Gewährleistung der Interoperabilität kann der Zusammenschluss ohne Gefahr für den Wettbewerb und die Innovationstätigkeit auf diesen Märkten vollzogen werden", sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager laut Mitteilung.

Die US-Aufseher FTC und CFIUS hatten die im vergangenen August vereinbarte Übernahme schon durchgewinkt. Die Siemens-Tochter legt 16,4 Milliarden Dollar für Varian auf den Tisch. Bis zur Jahresmitte wird ein Abschluss angestrebt.

February 19, 2021 09:20 ET (14:20 GMT)