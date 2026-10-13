Nestle Aktie 213743 / US6410694060
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13.10.2026 14:12:40
EU erlaubt Nestle Teilverkauf der Wassersparte
DOW JONES--Nestle hat für die Auslagerung seines Wassergeschäfts in ein Joint Venture grünes Licht aus Brüssel erhalten. Die EU-Kommission hat die Transaktion genehmigt, wie die Behörde mitteilte. Nestle will mit Platinum Equity ein Joint Venture gründen und einen 50-prozentigen Anteil an seinem Wasser- und Getränkegeschäft für 3 Milliarden Euro in bar abgeben.
Die Kommission ist nach eigenen Angaben zu dem Schluss gekommen, dass das angemeldete Vorhaben keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwirft, da die Unternehmen nicht auf denselben oder vertikal verbundenen Märkten tätig sind.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2026 08:13 ET (12:13 GMT)
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Analysen zu Nestle S.A. (spons. ADRs)
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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