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16.03.2026 18:36:36
EU entfernt Genfer Trader Niels Troost von Sanktionsliste
Genf (awp) - Die Europäische Union hat im Rahmen der turnusmässigen Überprüfung ihres Russland-Ukraine-Sanktionsregimes am 14. März Niels Troost von ihrer Sanktionsliste gestrichen. Der in Genf ansässige Ölhändler war ursprünglich im Zusammenhang mit den EU-Massnahmen gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine gelistet worden.
Der EU-Rat habe entschieden, dass keine rechtliche Grundlage mehr für die Aufrechterhaltung der Sanktionen gegen Troost bestehe, teilte Troosts Pressebüro am Montag mit. James Willn, Troosts Anwalt, begrüsst die Aufhebung: "Diese Entscheidung bestätigt, dass seine Listung nicht hätte stattfinden dürfen."
Er fordert nun auch Grossbritannien und die Schweiz auf, ihre Sanktionsmassnahmen gegen Troost zu überprüfen und aufzuheben. Der Niederländer hatte seine Listung von Beginn an bestritten und rechtlich angefochten.
Troost ist Eigentümer der Genfer Firma Paramount Energy & Commodities SA und deren Tochtergesellschaft in Dubai.
awp-robot/ls/ra
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