EU-Energielabel zeigt künftig auch Reparierbarkeit von Handys an

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Freitag nach. Die US-Börsen zeigten sich am Freitag abgeschlagen, der Dow Jones rauschte dabei unter die 33'000-Punkte-Marke. Zum Wochenausklang ging es an den Märkten in Asien mehrheitlich abwärts.