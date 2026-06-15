Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’718 0.1%  SPI 19’373 0.2%  Dow 51’889 1.3%  DAX 24’894 1.1%  Euro 0.9207 -0.2%  EStoxx50 6’229 0.7%  Gold 4’338 2.8%  Bitcoin 53’316 2.2%  Dollar 0.7936 -0.7%  Öl 83.0 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ethereum oder Solana: Welche Blockchain hat die besseren Perspektiven?
Friedensabkommen treibt Aktien von Lufthansa und TUI an - HENSOLDT, RENK & Co. verlieren an Boden
Roche-Aktie trotzdem leichter: US-Zulassung für Begleitdiagnostikum bei Prostatakrebs
Aktien uneins: Bafin-Einschaltung durch UniCredit im Streitfall mit Commerzbank
Suche...
Plus500 Depot
15.06.2026 18:51:37

EU-Einigung: neue Rechte für Fluggäste vereinbart

STRASSBURG (awp international) - Familien dürfen im Flugzeug kostenlos Sitzplätze nebeneinander reservieren, Ticketpreise müssen übersichtlich dargestellt werden: Europaabgeordnete und Mitgliedstaaten haben sich auf neue Fluggastrechte geeinigt. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und Zyperns Verkehrsminister Alexis Vafeades als Vertreter der Staaten unterzeichneten in Strassburg die Vereinbarung.

"Diese Vereinbarung wird die Rechte von Fluggästen in ganz Europa stärken. Sie wird sowohl für Verbraucher als auch für Fluggesellschaften mehr Transparenz und Vorhersehbarkeit schaffen, ohne unserer Branche unnötigen bürokratischen Aufwand zu verursachen", teilte Metsola mit.

Die getroffene Einigung muss noch vom Rat der Mitgliedstaaten und dem Plenum des Europaparlaments bestätigt werden. Dies gilt allerdings als Formalie.

Bessere Übersicht als Ziel

Wer künftig online nach Flugtickets sucht, soll standardmässig den Preis mit Handgepäck angezeigt bekommen. Das soll Verbrauchern den Preisvergleich erleichtern. Fluggesellschaften können aber weiter Tickets anbieten, bei denen für grössere Handgepäckstücke extra gezahlt werden muss - so wie es besonders manche Billig-Airlines schon handhaben.

Festgeschrieben werden soll unter anderem auch: Für minderjährige Kinder dürfen ohne Zusatzkosten Sitzplätze neben ihren Eltern reserviert werden. Wer digital eingecheckt hat, hat ein Recht auf ein kostenloses gedrucktes Ticket.

Flug zu spät? Vielleicht gibt es Entschädigung

Die Staaten hatten zuvor ihre Forderung aufgegeben, künftig erst bei grösseren Flugverspätungen Entschädigungen zu zahlen. Damit bleibt es dabei, dass Reisende Anspruch auf eine Entschädigung haben, wenn ihr Flug mindestens drei Stunden Verspätung hat. Gestaffelt nach Entfernung sind es 250 Euro (bei 1.500 Kilometer Entfernung), 400 Euro (bei bis zu 3.500 Kilometer Entfernung), 600 Euro (bei mehr als 3.500 Kilometer Entfernung).

Voraussetzung ist stets, dass die Airline die Verspätung zu verschulden hat. Sie muss ihre Gäste digital über deren Rechte aufklären. Sowohl bei Verspätungen als auch Flugausfällen sollen Passagiere nach Angaben des Parlaments neun Monate Zeit haben, einen Antrag auf Entschädigung einzureichen./wea/DP/stw

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:56 UBS Logo UBS KeyInvest: Geldpolitik in Serie
09:30 Marktüberblick: Banken und Reisewerte im Aufwind
09:29 Der Iran-Deal ist da!
12.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
12.06.26 Zeit, dass sich was dreht: Die Fussball-WM 2026 als Wirtschaftsfaktor
11.06.26 Julius Bär: 27.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’286.27 19.58 B58SLU
Short 14’577.29 13.99 SRB5DU
Short 15’116.66 8.96 SJXBXU
SMI-Kurs: 13’717.54 15.06.2026 17:31:20
Long 13’152.44 19.44 S1BTPU
Long 12’876.53 13.99 S95BFU
Long 12’301.23 8.84 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SpaceX-Aktie legt nach Rekord-IPO weiter zu: Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?
SpaceX-Hype zündet die nächste Tech-Rally: Aktien von Intel, SoftBank, Samsung & Co. heben ab
Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im Dow Jones
Aktien uneins: Bafin-Einschaltung durch UniCredit im Streitfall mit Commerzbank
Gold, Öl & Co. in KW 24: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Ethereum oder Solana: Welche Blockchain hat die besseren Perspektiven?
Partners Group-Aktie zieht an: Unternehmen schliesst Einfrieren von Evergreen-Fonds aus
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.