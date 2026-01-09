|
09.01.2026 12:46:40
EU billigt lang erwartetes Handelsabkommen mit Mercosur - Kreise
Von Edith Hancock und Kim Mackrael
DOW JONES--Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben einem wegweisenden Handelsabkommen mit südamerikanischen Ländern zugestimmt, an dem rund 25 Jahre gearbeitet wurde. Dies sagten drei mit den Verhandlungen vertraute Personen. Die Ratifizierung ist ein positiver Schritt für die EU. Der Staatenbund kämpft derzeit mit angespannten transatlantischen Beziehungen unter US-Präsident Donald Trump.
Beamte der Europäischen Kommission - dem Exekutivarm des Blocks - hatten darauf gedrungen, das Abkommen in diesem Jahr billigen zu lassen. Bereits im Dezember 2024 war eine Einigung mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay erzielt worden.
Doch das Abkommen, mit dem eine der grössten Freihandelszonen der Welt geschaffen werden soll, stiess auf Widerstand einiger Länder wie Frankreich. Dort fürchtet man, es könne den Landwirten des Blocks schaden. Das Mercosur-Abkommen sieht vor, Zölle auf EU-Produkte wie Autos und Wein abzuschaffen. Gleichzeitig soll es landwirtschaftlichen Gütern wie Rindfleisch aus den südamerikanischen Ländern den Zugang zum europäischen Binnenmarkt erleichtern.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 09, 2026 06:47 ET (11:47 GMT)
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktdaten: SMI stabil -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tritt vor dem Wochenende auf der Stelle, während der deutsche Leitindex zulegt. An den Märkten in Fernost wurden am Freitag Gewinne verbucht.