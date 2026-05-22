Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’474 0.2%  SPI 19’010 0.2%  Dow 50’427 0.3%  DAX 24’868 1.1%  Euro 0.9120 -0.2%  EStoxx50 6’023 1.1%  Gold 4’520 -0.6%  Bitcoin 60’824 -0.4%  Dollar 0.7860 -0.1%  Öl 103.7 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie am Wendepunkt? Der Quanten-Hype nimmt Fahrt auf
Helvetia Baloise-Aktie dennoch schwächer: Aktionäre winken alle Anträge des fusionierten Konzerns durch
Richemont-Aktie dreht ins Minus: Umsatz im Gesamtjahr 2025/26 gesteigert
Curatis erhält Geld von strategischem Investor - Aktie wechselt auf grünes Terrain
Edisun-Aktie gefragt: UEK gibt für geplantes Opting-out grundsätzlich grünes Licht
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.05.2026 14:41:39

EU-Agentur empfiehlt Zulassung von Novo Nordisks Abnehmpille Wegovy

Novo Nordisk
34.46 CHF -1.07%
Kaufen Verkaufen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat am Freitag die Zulassung der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk empfohlen und damit den Weg geebnet, dass sie als erste Tablette zur Behandlung von Fettleibigkeit in der EU zugelassen wird.

Die einmal täglich einzunehmende Wegovy-Pille wurde Anfang Januar in den USA eingeführt und erfreut sich dort grosser Beliebtheit. Führungskräfte des Unternehmens sagten Anfang Mai, dass bereits über eine Million Patienten das Medikament einnehmen.

Der dänische Pharmakonzern hofft, mit der Pille verlorenen Boden auf dem boomenden Markt für Abnehmprodukte zurückzugewinnen, nachdem seine Blockbuster-Spritze Wegovy ihre Marktführerschaft an eine Konkurrenz-Injektion von Eli Lilly verloren hatte. Die US-Pharmagruppe brachte im vergangenen Monat ebenfalls eine eigene Abnehmpille namens Foundayo in den USA auf den Markt.

Novo Nordisk-CEO Mike Doustdar erklärte, dass die ersten Zahlen ermutigend seien: Die Menge der sogenannten "New-to-Brand"-Verschreibungen, sie erfassen, wie häufig ein Medikament erstmalig verschrieben wird, zeige, dass das dänische Unternehmen den Löwenanteil des jungen Marktes für orale Abnehmprodukte für sich gewinnen könne.

Die Empfehlung der EMA wird nun von der Europäischen Kommission im Hinblick auf die Marktzulassung geprüft.

Die Behörde erklärte, dass die Wegovy-Tabletten eine Alternative zu den wöchentlichen Wegovy-Injektionen bieten. Dies könnte für manche Patienten bequemer sein. Auch die Tabletten werden nur auf Rezept erhältlich sein.

Novo Nordisk erwartet, dass die Wegovy-Pille noch in diesem Jahr in weiteren Ländern auf den Markt kommen wird, hat jedoch nicht bekannt gegeben, welche Märkte dabei im Fokus stehen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten