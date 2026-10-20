Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 16:36:38
Etwa 10.000 Wagen in Deutschland: VW ruft wegen fehlerhafter Batterien mehr als 70.000 E-Autos zurück
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
20.10.26
|VW ruft weltweit Tausende E-Autos zurück (Spiegel Online)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
20.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt um Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.