Etteplan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Etteplan hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Etteplan im vergangenen Quartal 88.9 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Etteplan 91.4 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch