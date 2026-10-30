Etsy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Etsy gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7.31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.630 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Etsy 692.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 678.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch