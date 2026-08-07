Etsy legte Quartalsergebnis vor

Etsy hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.36 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Etsy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 668.3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 672.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch