ETS Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ETS Group hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 13.53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ETS Group 15.82 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 3.05 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.93 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch