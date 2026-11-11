eToro präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

eToro hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

eToro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.660 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 197.0 Millionen USD, gegenüber 224.4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12.20 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch