eToro Aktie News: eToro am Montagnachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr sprang die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 31,42 USD zu. Kurzfristig markierte die eToro-Aktie bei 31,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 31,06 USD. Von der eToro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'734 Stück gehandelt.

Bei 47,62 USD markierte der Titel am 04.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 34,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 27,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

eToro-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 239.52 Mio. USD gegenüber 176.12 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

eToro wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen.

In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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