eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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30.09.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro legt am Mittwochnachmittag zu
Die Aktie von eToro gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 25,85 USD zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 25,85 USD zu. Die eToro-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,89 USD an. Bei 25,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 21'111 eToro-Aktien.
Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (24,74 USD). Derzeit notiert die eToro-Aktie damit 4,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten eToro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 239.52 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.12 Mio. USD in den Büchern standen.
Am 16.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von eToro veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,50 USD je Aktie in den eToro-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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