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29.09.2026 16:29:00

eToro Aktie News: eToro am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

eToro Aktie News: eToro am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von eToro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 25,75 USD abwärts.

eToro
21.28 CHF -0.69%
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Um 16:28 Uhr rutschte die eToro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,75 USD ab. Die eToro-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,58 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 25,85 USD. Bisher wurden heute 44'048 eToro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 44,20 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,74 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je eToro-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eToro am 11.08.2026. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eToro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 239.52 Mio. USD im Vergleich zu 176.12 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte eToro am 16.11.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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